Abriu ao trânsito a renovada ligação do Casal das Balas à Serra na Carnota

Câmara de Alenquer assumiu o custo da pavimentação da ligação do Casal das Balas à Serra, uma obra desejada pela população. Abertura ao trânsito da renovada via contou com inauguração oficial.

Abriu ao trânsito a ligação do Casal das Balas à Serra, na freguesia da Carnota, Alenquer. A via foi pavimentada de novo, numa obra de 183 mil 218 euros, valor integralmente suportado pela Câmara Municipal de Alenquer.

A população há muito que ansiava pela obra, uma vez que a via pública se foi deteriorando com o tempo e aumentou o número de veículos que nela passaram a circular tendo em conta as obras de estabilização da encosta do Soupo, na mesma freguesia, decorrente da derrocada ocorrida em Dezembro de 2022 devido ao mau tempo.

Por isso, o município considerou que a estrada pública merecia o melhoramento agora concretizado. No dia de abertura ao trânsito, a 2 de Agosto, houve festa ao ar livre com a presença da comunidade e do vice-presidente da câmara, Tiago Pedro, do vereador José Honrado e do presidente da Junta de Freguesia de Carnota, Jorge Oliveira.

Dado o incremento em termos de segurança e acessibilidade, Tiago Pedro ressalvou a concretização de mais uma obra e apelou ao bom senso na condução perante a qualidade da via. "Ficamos contentes por, neste mandato, termos conseguido ultrapassar esta questão. Carnota era uma das freguesias que mais precisava de ser asfaltada. Há sempre algo mais por fazer, mas temos de tentar atender às necessidades de todo o concelho, que alberga 45 mil pessoas. Em termos de acessibilidades e de um eventual socorro, ficamos todos tranquilos com o conforto que a estrada pode trazer.