Alenquer promove concurso de fotografia na Semana Europeia da Mobilidade

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade o Município de Alenquer vai promover o concurso de fotografia “Move-te Suavemente” nos meses de Agosto e Setembro.

As inscrições abriram dia 5 de Agosto e prolongam-se até dia 25, são gratuitas e vão existir prémios para os melhores fotógrafos. O primeiro classificado no concurso recebe uma bicicleta, o segundo um capacete e o terceiro um conjunto de acessórios reflectores.

Qualquer cidadão maior de idade e residente no concelho de Alenquer poderá concorrer com uma fotografia (com tamanho não superior a 10MB) que diga respeito ao Município de Alenquer, executada junto do seu património arquitectónico, histórico, natural, paisagístico, rural ou urbano, devendo ser enquadrada no tema do espaço público partilhado. A fotografia criativa deverá fazer-se acompanhar por uma mensagem concisa e inspiradora até 50 palavras aludindo ao tema do concurso, incentivando a adopção dos modos de transporte suaves, para um futuro mais verde, sustentável e saudável.

A avaliação de cada concorrente será levada em conta em dois momentos cujo peso da classificação será repartido em partes iguais: por um júri, com base em critérios de avaliação; por votação online, levada a cabo entre 16 e 22 de Setembro. Todos os participantes receberão um certificado de participação.