Confraria da Enguia de Salvaterra vai ter a primeira confreira

A Confraria da Enguia de Salvaterra de Magos tem continuado a efectuar as suas assembleias magnas com elevadas participações de confrades, famílias e convidados, sendo que vai aumentar o número de confrades, com a entrada de mais quatro elementos, entre os quais uma mulher que será a primeira confreira. Estão previstas as respectivas entronizações dos novos confrades na comemoração do XVI aniversário da confraria a realizar em Novembro.