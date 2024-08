Mais de mil utentes aguardam por junta médica na ULS Estuário do Tejo

A Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULS ET) tem 1.021 pedidos em lista de espera para juntas médicas de avaliação de incapacidade. Aos 1.802 pedidos pendentes em Dezembro de 2023, somam-se 1.057 pedidos realizados nos primeiros seis meses do ano, perfazendo um total de 2.859 pedidos. No primeiro semestre de 2024 foram resolvidos 1.838 pedidos o que para a ULS ET se traduz “numa forte recuperação”.

As juntas médicas funcionam, desde o antigo Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, no Centro de Saúde do Forte da Casa, e são realizadas por médicas com competência própria para o desempenho desta actividade e sob a orientação da Unidade de Saúde Pública.

Uma das utentes em lista de espera disse a O MIRANTE que entregou a 10 de Julho de 2023 os documentos para a junta médica no Centro de Saúde do Forte da Casa, para obtenção do atestado médico de incapacidade multiuso, e ainda está à espera. “Sou doente psiquiátrica e sou seguida desde 2016 no Hospital de Vila Franca de Xira. O meu estado neste momento agravou-se, já passou mais de um ano e ninguém me chamou para avaliação médica”, relatou.

No dia 15 de Julho deste ano apresentou reclamação no livro e diz que foi mal atendida no Forte da Casa. A Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, em funções desde Janeiro de 2024, diz ser uma preocupação o tempo de espera para os pedidos dos utentes, situação agravada pelo período pandémico de Covid-19 em que as juntas médicas estiveram suspensas.