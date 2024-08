Maternidade de Abrantes registou mais partos nos primeiros seis meses do ano

O presidente da Câmara Municipal de Abrantes avançou em reunião de excutivo que a Maternidade de Abrantes, da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo, registou mais nascimentos nos primeiros seis meses deste ano em relação ao período homólogo. Manuel Valamatos valorizou o facto desta realidade acontecer numa altura em que se tem verificado vários constrangimentos no serviço. “Apesar dos constrangimentos aos fins-de-semana, que é algo que nos preocupa, nasceram mais bebés. Significa que se não tivéssemos estes constrangimentos, ainda nasceriam mais bebés no nosso concelho”, disse, acrescentando que é fundamental que a maternidade esteja sempre ao serviço da população.

Manuel Valamatos apresentou os números: nos primeiros seis meses de 2023 nasceram 351 bebés na Maternidade de Abrantes e no mesmo período deste ano o registo é de 354 bebés. A ULS do Médio Tejo já tinha dado conta, conforme noticiou O MIRANTE em edição anterior, “continuam a nascer mais bebés na Maternidade de Abrantes, tendo-se registado um aumento de 2% nos partos realizados” naquela unidade hospitalar.