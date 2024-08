Ministério do Ambiente questionado sobre poluição de fábrica de Parceiros de Igreja

O Bloco de Esquerda (BE) questionou o Governo sobre uma fábrica na aldeia de Parceiros de Igreja, no concelho de Torres Novas, à qual se atribui maus cheiros e poluição de linhas de água, “tornando insuportável a vida da população que ali reside”, divulgou o partido. Em causa está a operação da fábrica Cratoliva, responsável pelo processamento de bagaço de azeitona.

No requerimento, cujo destinatário é o Ministério do Ambiente e da Energia, o BE refere que “a situação não é nova”, mas que se “agravou este ano”, levando a que a população mais afectada se tivesse deslocado em Junho à Assembleia Municipal de Torres Novas para reclamar uma solução. Os bloquistas recordam ainda que já tinham questionado o anterior Governo, em Dezembro de 2021, sobre a operação da Cratoliva.

“A resposta indicava um conjunto significativo de anomalias/incumprimentos da lei por parte da empresa Cratoliva. Passaram cerca de dois anos e meio e as queixas dos moradores têm vindo a aumentar, a sua qualidade de vida agrava-se assim como a intensidade dos maus cheiros”, apontam.

Contactado pela Lusa o gerente da Cratoliva, Carlos Simões, reconheceu que a actividade da fábrica pode originar “algum mau cheiro” na aldeia de Parceiros de Igreja, mas assegurou que “tudo está a ser feito para resolver o problema”. “O fumo sai da chaminé da fábrica, à volta da fábrica não há qualquer cheiro, passados 500 metros o fumo desce e apanha a aldeia, aí poderão ter alguma razão. A empresa já encomendou um electrofiltro e será montado até ao final do ano. Depois, deixará de ter esses problemas”, referiu.

Carlos Simões explicou ainda que o problema do mau cheiro “é mais notório com o tempo quente” e que no Inverno não existem queixas. O responsável da Cratoliva negou, contudo, que a fábrica tenha alguma vez poluído as linhas de água, salientando que são feitas análises com regularidade. “É uma empresa antiga, com 90 anos. Não temos qualquer interesse em ter problemas com a população”, apontou.

Empresa reage à operação da ASAE

Há cerca de duas semanas a fábrica da Cratoliva foi alvo de uma operação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), durante a qual foi instaurado um processo-crime por suspeita de fraude sobre mercadorias e, ainda, efectuada a apreensão de 18.200 litros de óleo alimentar e 177.690 rótulos com menção de azeite. Num comunicado enviado na altura, a ASAE explicou que a apreensão foi feita no âmbito da operação de fiscalização “Oliva” a uma indústria de extração e refinação de óleos vegetais, com embalamento de óleos e azeites, no concelho de Torres Novas. A ASAE adiantou ainda que foi instaurado um processo de contraordenação por deficiência das condições de higiene e estruturais, tendo sido determinada a suspensão imediata da atividade.

Questionado sobre esta situação, Carlos Simões confirmou a operação da ASAE na Cratoliva, mas negou qualquer intenção de vender óleo alimentar com o rótulo de azeite. “O que aconteceu foi que havia lá rótulos antigos, com mais de 10 anos, que a empresa antigamente embalou azeites, mas que agora não tem lá. Eles viram os rótulos e pensaram que a gente ia encher de azeite. Havia também uns tanques antigos, que já lá estão há mais de 50 anos, que dizem por fora óleo alimentar”, contou.

Contudo, o gerente da Cratoliva ressalvou que “a suspensão da actividade não foi decretada pela ASAE, uma vez que esta já estava suspensa”. “Nós estávamos fechados desde 15 de Julho e vamos reabrir a nossa actividade em 1 de Outubro. Portanto, não foi a ASAE a decretar a suspensão da actividade da nossa fábrica”, esclareceu.