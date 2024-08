PCP denuncia exclusão do Sorraia de plano de recuperação de rios e ribeiras

A concelhia de Benavente do Partido Comunista Português (PCP) criticou a exclusão do rio Sorraia do recente plano de recuperação de rios e ribeiras anunciado pelo governo PSD-CDS. Segundo o comunicado, a decisão representa um abandono das políticas ambientais, acusando o executivo de hipocrisia na sua abordagem ambientalista. O governo anunciou no dia 30 de Julho um plano de reabilitação que abrange vários rios, bem como as suas áreas envolventes, “mas deixou de fora o rio Sorraia”, uma situação que a concelhia do PCP considera inaceitável, dado o estado de degradação do curso de água.

Em comunicado, a Comissão Concelhia de Benavente do PCP refere que, em 2019, se estimava que cerca de 80% do troço entre Coruche e Benavente estava coberto por jacintos, uma espécie aquática invasora que coloca em risco a vida no rio. A comissão salienta a importância ecológica, ambiental, social e económica do rio Sorraia para a região e critica a ausência de medidas para a sua reabilitação.

O projecto anunciado pelo Governo será financiado pelo Fundo Ambiental, tutelado pelo Ministério do Ambiente e Energia, e por fundos europeus do programa REACT EU. O PCP recorda ainda que, no passado, o Governo do PS prometeu uma intervenção no rio Sorraia, incluindo a limpeza do rio e das suas margens, mas que não cumpriu a promessa feita à população de Benavente “em vésperas de eleições, mesmo quando teve maioria absoluta”.

Durante a discussão do Orçamento do Estado para 2024, o PCP apresentou uma proposta abrangente que incluía o reforço do sistema de monitorização de recursos hídricos e orçamentos para diversas entidades e estruturas, mas apenas viu aprovado um dos seus 14 pontos. “O Governo PSD-CDS opta por continuar a opção errada de abandono das populações, do desprezo pelo bem-estar ambiental e pela protecção da Natureza”, alegam os comunistas. O grupo parlamentar do PCP anunciou que dirigirá uma pergunta ao Governo sobre a exclusão do rio Sorraia do plano de reabilitação.