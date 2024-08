Utentes e autarcas unem-se em abaixo-assinado por novo viaduto em Santana

Numa altura em que a Câmara Municipal do Cartaxo e a Infraestruturas de Portugal (IP) já assinaram um novo acordo com vista à construção de um viaduto em Santana que substitua a velha ponte fechada ao trânsito e a passagem de nível ali existente, os representantes do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Cartaxo foram à Câmara do Cartaxo entregar um abaixo-assinado a exigir a construção dessa obra.

Os utentes disseram a O MIRANTE que o abaixo-assinado, com 225 assinaturas, continua a ser pertinente até porque apela ainda à necessidade da requalificação da ponte Rainha D. Amélia - travessia sobre o Tejo que liga os municípios do Cartaxo e de Salvaterra de Magos -, designadamente no que toca à estrutura do tabuleiro e peso das viaturas que ali podem circular.

Rui Martins, representante dos utentes, referiu que com o encerramento da ponte de Santana, por motivos de segurança, os utilizadores em vez de fazerem nove quilómetros fazem 18. “Sabemos que o presidente já assinou o contrato com a IP mas queremos isto despachado o mais rápido possível, agradecemos que assim seja”, disse em reunião do executivo da Câmara do Cartaxo.

O abaixo-assinado contou com a assinatura do próprio presidente do município, João Heitor (PSD), e de todo o executivo. João Heitor afirmou ter pena que ao longo dos anos não tenham sido promovidos mais abaixo-assinados para resolver os problemas de Porto de Muge e espera agora que as obras comecem o mais depressa possível.

Em relação à Ponte Rainha Dona Amélia, o autarca disse que nem a Câmara do Cartaxo nem a Câmara de Salvaterra de Magos têm condições para fazer as obras necessárias. O abaixo-assinado dos utentes do Cartaxo vai ser enviado ao presidente da Assembleia da República, ao ministro das Infraestruturas e ao presidente da Câmara de Salvaterra de Magos.