Vale de Figueira ficou sem posto CTT e junta de freguesia pode ser solução

A população de Vale de Figueira, que ficou no dia 17 de Maio deste ano sem o posto CTT que funcionava num posto de abastecimento de combustíveis, continua a ter de se deslocar a Alcanhões, onde se situa o posto CTT mais próximo. Para quem não tem transporte, significa mais de uma hora a pé. Segundo O MIRANTE apurou, o posto de combustíveis de Vale de Figueira, que tem serviço de cafetaria e quatro funcionários em regime de rotatividade, um deles o patrão, não renovou o segundo contrato de seis meses com os CTT porque estaria a receber pouco para o serviço que prestava e ainda recebia reclamações de clientes que esperavam o abastecimento dos seus veículos.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira, Ricardo Costa, explica que a junta de freguesia pediu esclarecimentos aos CTT após o fecho do posto e a resposta foi que face à “fraca procura” decidiram “não manter a oferta”, embora o autarca saiba que havia procura no posto CTT de Vale de Figueira e que era aí que muitos levantavam as suas reformas.

Inconformada com a resposta, a junta de freguesia voltou a contactar os CTT a 21 de Junho, após moção aprovada em assembleia de freguesia, argumentando com o facto de a população ser na sua maioria idosa e com dificuldades em deslocar-se. À data de hoje ainda não obteve resposta. No documento é referido que a junta de freguesia está disponível para receber o posto CTT no seu edifício em Vale de Figueira, mas não tem capacidade financeira para pagar a uma funcionária.

Ricardo Costa lamenta que na década de 2000 se tenha reprovado em assembleia de freguesia, através de voto de qualidade, a ida do posto CTT para a então Junta de Freguesia de Vale de Figueira, uma vez que na altura “os CTT asseguravam a funcionária e ainda realizavam as obras necessárias”.