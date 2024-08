Vila Franca de Xira quer reunião de urgência com Governo por causa de ruído dos aviões

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira e o presidente da empresa responsável pela navegação aérea no aeroporto de Lisboa (NAV), Pedro Ângelo, sentaram-se frente a frente por causa do ruído dos aviões no concelho ribatejano mas da reunião não saíram boas notícias para VFX.

Por esse motivo, Fernando Paulo Ferreira não escondeu a frustração de ter sido deixado sem respostas e anunciou pedir uma reunião de urgência ao Governo para que sejam estudadas imediatamente alternativas ao sistema que a NAV introduziu de reorganização do tráfego aéreo.

Fernando Paulo Ferreira foi exigir à NAV mais acção e menos conversa para encontrar soluções que minimizem os impactos que, desde Maio, estão a ser sentidos por todo o concelho, depois da NAV ter gasto dois milhões de euros a mudar o sistema de gestão do tráfego aéreo e lançando sobre o concelho de VFX mais aviões do que aquilo que habitualmente tinha.

Segundo Fernando Paulo Ferreira, na reunião com o CEO da NAV foi-lhe dado conhecimento da existência de “condições para estudar alternativas ou modificações ao sistema" que possam, eventualmente, vir a melhorar os impactos sobre o concelho de Vila Franca de Xira. No entanto, a NAV terá empurrado a decisão para a tutela governamental.

“Compreendo que é um processo complexo e que será com certeza demorado, porque estas coisas também envolvem a segurança aeronáutica. Mas para mim o que é fundamental é que a NAV estude alterações, mas que, para tal, é preciso que o Governo dê indicações a essa empresa”, explica Fernando Paulo Ferreira. O autarca pediu, logo no mesmo dia da reunião com a NAV, uma reunião com carácter de urgência ao Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, para que este “dê o impulso necessário para que a NAV comece a fazer os estudos” necessários para alterar o sistema.

“O fundamental do que me foi dito é que é possível estudar [alternativas], então, se é possível estudar, o Governo que dê essas indicações à NAV e vamos fazendo esse caminho, que me parece que dá possibilidades para melhorar as condições de vida no sul do concelho”, afirmou o autarca, que continua a confirmar que as alterações estão a gerar impactos sonoros consideráveis no concelho.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE