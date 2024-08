Novo quartel dos Bombeiros de Alverca vai ser construído de raiz

O espaço da antiga Tertir, no centro de Alverca, para onde está a ser desenhado um novo plano de pormenor visando adaptar aquela zona industrial para receber comércio, serviços e habitação, deverá também ser o local onde vai ser construído o novo quartel dos Bombeiros Voluntários de Alverca. A informação foi avançada na última semana pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, durante a discussão de uma proposta apresentada pela CDU visando melhorar as condições da corporação, que está num quartel sem condições e que limita a sua capacidade operacional e de crescimento.

A proposta, lida pela vereadora da CDU Anabela Barata Gomes, notava que há muito a ampliação do quartel dos Bombeiros de Alverca é uma necessidade e que esse mesmo alargamento poderia ser feito usando o vizinho terreno do desactivado cemitério de São Sebastião, no centro da cidade. “A associação precisa de maior disponibilidade de estacionamento e rapidez de saída, melhor e mais rápida circulação de meios, que são hoje constrangimentos que os bombeiros sentem para desenvolverem a sua capacidade operacional”, notou a autarca comunista.

Para os eleitos da CDU, sem prejuízo de a breve prazo ser estudada uma solução definitiva passando pela construção de raiz noutro local que corresponda às exigências da prestação de socorro, os autarcas pediram que se acelere com a junta de freguesia a desactivação do terreno do cemitério e o diálogo com a associação de bombeiros no sentido do terreno do antigo cemitério poder vir a ser utilizado. A proposta acabou chumbada com a abstenção da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e Chega, os votos contra do PS e os votos a favor da CDU.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira (PS), justificou o chumbo com o facto da associação não pretender ocupar o espaço do antigo cemitério. “Não faz sentido continuar a insistir na utilização daquele terreno para complementaridade ao quartel existente porque foi feita uma avaliação do espaço onde hoje têm o quartel e a associação quer sair dali, o que faz sentido do ponto de vista urbanístico. Temos em mente um espaço diferente, com capacidade de acesso à auto-estrada e à cidade completamente diferentes”, afirmou. O objectivo é construir o quartel no espaço da Tertir. “Para terem capacidade de mobilidade em caso de urgência. O que é realmente preciso é um novo quartel”, defendeu.

Ana Afonso, da Coligação Nova Geração, justificou a abstenção com o objectivo de não inviabilizar a proposta, dadas as dúvidas sobre a capacidade do terreno do antigo cemitério em permitir a ampliação do quartel. “Defendemos que se faça e aprofunde uma maior discussão em redor da construção do novo quartel”, afirmou.