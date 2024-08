Parque de Astronomia de Constância recebe XXIX Astrofesta

Entre sexta-feira e domingo vão decorrer no Centro Ciência Viva de Constância diversas actividades e palestras ligadas à astronomia, com observações nocturnas com recurso a telescópios.

O Centro Ciência Viva de Constância - Parque de Astronomia, vai acolher a XXIX Astrofesta, entre sexta-feira e domingo, com diversas actividades e palestras ligadas à astronomia, contacto com cientistas e observações nocturnas com recurso a telescópios.

“Palestras, observações astronómicas e ‘workshops’ marcam esta edição da festa da astronomia que assinala os 500 anos do nascimento de Luís de Camões e permite a centenas de pessoas, nomeadamente a crianças e jovens, a observação do espaço e o contacto entre visitantes, investigadores, astrónomos amadores e profissionais, professores, entre outros”, disse à Lusa o astrónomo Máximo Ferreira, coordenador científico do Centro de Ciência Viva (CCV) de Constância.

Com o mote 'Constância no centro do Universo', a Astrofesta apresenta um programa de três dias com diversas iniciativas ligadas à astronomia e observações do espaço, além de actividades culturais, palestras e “duas sessões especiais no planetário”, destacou o astrónomo.

Uma das sessões será sobre a “História da Navegação Astronómica” e outra, no âmbito das comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, sobre a ‘Astronomia de Os Lusíadas - Viagem de Vasco da Gama', num relato sobre a forma como a astronomia está presente na obra do poeta e na época dos descobrimentos.

O Centro de Ciência Viva de Constância – Parque de Astronomia terá ainda observações noturnas, um minicurso de introdução à astronomia, ‘workshops’ e várias palestras, nomeadamente sobre “Portugal nos grandes telescópios do Observatório Europeu do Sul” e “18.maio.2024 - Dia do Super Bólide Ibérico”. O programa completo pode ser consultado no endereço da Internet www.constancia.cienciaviva.pt.

Inaugurado em Março de 2004, o Centro de Ciência Viva de Constância é composto por um edifício principal com auditório, observatório e planetários e vários módulos exteriores. Um parque de campismo de apoio às actividades aos visitantes, um lago Arquimedes e cinco cúpulas móveis que abrigam telescópios de várias arquiteturas e aberturas são outros dos equipamentos do centro, além do "maior telescópio público existente em Portugal, com capacidade de captar imagens de estrelas a milhares de anos-luz", salientou Máximo Ferreira.

O CCV de Constância dispõe ainda de uma aeronave Lockheed T-33 T-Bird, cedida pela Força Aérea Portuguesa para exposição e divulgação científica, e um foguetão da Agência Espacial Europeia.

Situado no Alto de Santa Bárbara, em Constância, num espaço de cerca de quatro hectares, o CCV de Constância - Parque de Astronomia, tem um orçamento de 140 mil euros por ano e nove funcionários a tempo inteiro, dos quais cinco são professores, recebendo uma média de 25 mil visitantes por ano.