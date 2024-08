Próximo ano lectivo em Tomar com alterações muito significativas

Vice-presidente da Câmara de Tomar explicou como vai funcionar a intervenção no Jardim-de-Infância Raul Lopes. As obras no estabelecimento vão obrigar à transferência das crianças para outros estabelecimentos de ensino do concelho.

O próximo ano lectivo vai ser de mudanças em Tomar. Com as obras na Escola Básica 2,3 Gualdim Pais quase a começarem, também o Jardim-de-Infância Raul Lopes vai ser requalificado. A vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes (PS), explicou, na sessão camarária de dia 22 de Julho, em que moldes vai funcionar a requalificação do estabelecimento de ensino que pertence ao Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria.

A autarca referiu que, neste momento, estão a decorrer obras no antigo Colégio Nuno Alvares, espaço que vai receber cinco turmas do Jardim-de-Infância Raul Lopes. O antigo colégio terá também a valência de ATL (Actividades de Tempos Livres) para que as crianças possam permanecer no estabelecimento enquanto as obras decorrerem. Também a Escola Santa Iria, do Agrupamento de Escolas Templários, numa articulação entre os dois agrupamentos de escolas do concelho, vai passar a dispor de duas salas de Jardim-de-Infância. “De acordo com os números era importante que assim o fizéssemos”, justificou Filipa Fernandes. A autarca socialista assegurou que o município e os agrupamentos de escolas “estão a reunir todos os esforços” para que o próximo ano lectivo disponha de todas as condições necessárias para as crianças e as suas famílias.

Balanço do ano lectivo 2023/2024

O Conselho Municipal de Educação de Tomar (CMET) esteve reunido no dia 19 de Julho para realizar um balanço do ano lectivo 2023/2024. A sessão, presidida por Filipa Fernandes, decorreu no auditório do Serviço de Formação Profissional do IEFP em Tomar. Durante a sessão foram abordados variados temas relacionados com a actividade escolar no concelho. Foram ainda apresentadas as intervenções em várias escolas. Todos os projectos tiveram parecer favorável por parte do CMET.