Reta do Cabo volta a ser fatal

Uma pessoa foi atropelada na Estrada Nacional 10, em Vila Franca de Xira, na madrugada desta quarta-feira, 7 de Agosto.

O alerta foi dado às 5h34 num local amplamente conhecido por sucessivos acidentes. O acidente, que envolveu uma viatura ligeira de mercadorias, ocorreu na Reta do Cabo, junto à Estalagem do Gado Bravo.

No local estiveram os Bombeiros de Vila Franca de Xira, a PSP e a VMER.

O trânsito esteve condicionado nos dois sentidos.