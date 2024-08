Serviços municipais de Alenquer reforçados com novas viaturas eléctricas

Município de Alenquer comprou cinco viaturas eléctricas, com apoio financeiro do Fundo Ambiental. Novas viaturas são menos poluentes e custos de manutenção menores.

O Município de Alenquer reforçou a frota automóvel com a aquisição de cinco novas viaturas cem por cento eléctricas e que passarão a estar alocadas no Complexo Municipal da Quinta do Barnabé. A compra destas viaturas insere-se na estratégia do município de adopção de políticas verdes e amigas do ambiente.

Os novos veículos têm uma autonomia que pode chegar aos 300 quilómetros em percursos citadinos e proporcionarão uma considerável poupança de encargos atendendo ao baixo consumo e à redução dos custos de manutenção.

As cinco viaturas comportaram um esforço financeiro de 114 mil 338,77 euros, com IVA incluído. Esta aquisição recebeu o financiamento do Fundo Ambiental gerido pela Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Acção Climática.

“Esta aposta no aumento do conforto e eficiência beneficiará os vários serviços municipais e, por conseguinte, o trabalho realizado em prol de todos os munícipes do concelho de Alenquer”, sublinha a nota do executivo.