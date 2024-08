Viajar entre Formigais e o Agroal gratuitamente até Setembro

Com o objectivo de melhorar os acessos à Praia Fluvial do Agroal, a Câmara Municipal de Ourém vai disponibilizar, até dia 15 de Setembro, um serviço de transfer gratuito aos sábados, domingos e feriado, entre Formigais e Agroal, onde existem bolsas de estacionamento. Na manhã de sábado, 3 de Agosto, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, acompanhado pelos vereadores Rui Vital e Humberto Antunes, deslocou-se até à Praia Fluvial do Agroal utilizando o transfer e percorreu as paragens disponíveis.

O serviço vai ser assegurado por um autocarro de 25 lugares do operador de transportes públicos, com paragens em Formigais (junto ao antigo edifício da Junta de Freguesia), Casal de Igreja (junto à Igreja), Parque Natureza do Agroal e Praia Fluvial do Agroal. O autocarro vai circular entre as 09h00 e as 12h30 e das 14h00 às 19h00, com uma pausa entre as 16h00 e as 17h00. Além do transfer gratuito, a concessionária de transporte público reforçou as ligações entre Fátima – Ourém – Agroal, até 11 de Setembro, nos dias úteis. Os horários de saída de Fátima são às 09h10 e 12h40, e o regresso do Agroal é às 10h25, 14h45 e 17h50.