Vila Franca de Xira prepara ultimato à NAV por causa do ruído dos aviões

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), e o presidente da empresa responsável pela navegação aérea no aeroporto de Lisboa (NAV), Pedro Ângelo, vão sentar-se à mesa numa reunião olhos nos olhos onde o autarca ribatejano avisa querer mais acção e menos conversa no que toca a minimizar o ruído dos aviões que se sente no concelho. Desde Maio que a NAV mudou o sistema de gestão do tráfego aéreo, lançando sobre o concelho de VFX mais aviões, o que tem gerado fortes queixas não só dos autarcas como também da comunidade, que entretanto lançou uma petição online visando levar o assunto a discussão no Parlamento. O documento já conta com mais de 1.300 assinaturas.

“Verificamos no terreno que houve um acréscimo do impacto do ruído dos aviões, sobretudo na descolagem. A resposta que a NAV nos deu inicialmente não era verdadeira”, critica Fernando Paulo Ferreira, depois de num primeiro momento ter tomado a informação da NAV como credível e apontar que a justificação para o excesso de ruído estaria, entre outras, nos ventos dominantes da altura do ano.

Soluções em vez de desculpas

O autarca confirma a reunião agendada com o presidente da NAV para a primeira semana de Agosto e espera que a mesma traga mais soluções do que desculpas. “Espero que o presidente da NAV me diga quando e como é que vai fazer os ajustes necessários para resolver o problema, porque já deve ter tido tempo para estudar as alternativas necessárias. Espero bem que possam ser feitas afinações nas rotas”, afirma o autarca, que deixa também um aviso: consoante a resposta da NAV, Vila Franca de Xira poderá voltar a levar o assunto directamente ao ministro das Infraestruturas para que sejam tomadas medidas com maior rapidez.

Reagindo ao crescente desconforto da comunidade, Fernando Paulo Ferreira não poupa nas palavras e diz que é “absolutamente inadmissível” que um organismo público como a NAV possa dar uma resposta que depois não tenha correspondência com o que se está a passar no concelho. Uma resposta que foi semelhante à que a NAV deu a O MIRANTE, dizendo que a alteração poucos ou nenhuns impactos teria sobre o território, o que não é verdade. “Nós é que estamos aqui, sentimos e conseguimos ver uma grande diferença relativamente com o que acontecia antes no que toca ao ruído. Parece-me óbvio que duas medidas que não são difíceis terão de ser tomadas: ou os aviões passarem mais alto ou serem desviados do tecido urbano como acontecia antes, para o lado do rio ou da parte mais montanhosa do concelho”, defende.

O autarca diz que todas as acções de protesto, neste momento, são importantes para dar força ao descontentamento das populações e elogia os autores da petição pelo esforço. “Espero agora que a NAV venha a ser sensível a esta matéria”, conclui.