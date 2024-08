ABEI com novas respostas sociais em Vila Franca de Xira para famílias e jovens em risco

A Associação para o Bem-Estar Infantil de Vila Franca de Xira (ABEI) já tem luz verde e financiamento da Segurança Social para arrancar com duas novas respostas sociais de apoio às famílias do concelho: um Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP) e novos apartamentos de autonomização.

Vila Franca de Xira era o único concelho da Área Metropolitana de Lisboa que ainda não tinha uma resposta de CAFAP e que, explica Miguel Branco, presidente da ABEI a O MIRANTE, visa fornecer apoio especializado a famílias com crianças e jovens, actuando em três frentes: preservação familiar, reunificação familiar e como ponto de encontro familiar. O objectivo principal é evitar a institucionalização das crianças e para já está confirmada a actuação e acompanhamento junto de 85 famílias. O serviço pretende desenvolver competências parentais, pessoais e sociais, ajudando a prevenir e reparar situações de risco psicossocial.

Já o projecto de apartamentos de autonomização destina-se a jovens dos 15 aos 21 anos em acolhimento residencial na ABEI, ajudando-os na transição para a vida adulta. Os jovens receberão apoio psicológico, social e material, além de suporte na entrada no mercado de trabalho. Para ajudar neste projecto, a instituição solicitou a colaboração do município que vai ceder as instalações para o CAFAP, localizadas no bairro de Povos (Vila Franca de Xira) e no Centro Comunitário de Arcena, em Alverca do Ribatejo. Vai ainda disponibilizar os dois apartamentos, situados em Vila Franca de Xira e Alhandra, com tipologias T2 e T3, que irão dar resposta a sete jovens, proporcionando um ambiente seguro e acompanhado por profissionais, facilitando a progressiva autodeterminação e responsabilização dos jovens.

“É um dia muito feliz para a ABEI e para a comunidade. Não nos cansamos de continuar a querer ajudar quem precisa, é a nossa missão. E queremos dar essas respostas de mãos dadas com todos, associações, autarquias, parceiros, queremos partilhar este caminho”, explica o dirigente a O MIRANTE.

Ao financiamento a estes projectos também se candidatou a vizinha Casa do Povo de Vialonga, mas tendo a Segurança Social escolhido o projecto da ABEI, a associação de Vila Franca de Xira convidou a Casa do Povo de Vialonga para também colaborar e fazer parte do projecto. Na última semana o município promoveu a assinatura pública dos protocolos de cedência dos espaços à ABEI, com o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, a destacar a importância dos projectos para a comunidade. “Temos tido a virtude de, sabendo que sozinhos não conseguimos fazer tudo, tentar arranjar soluções de parceria importantes para concretizar projectos sociais realmente relevantes”, afirmou o autarca.