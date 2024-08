Azambuja oferece cal para cidadãos pintarem as fachadas

O Município de Azambuja vai distribuir 5.550 quilos de cal pelas sete freguesias do concelho para que as pessoas interessadas possam caiar as fachadas das suas casas, contribuindo dessa forma para a conservação e embelezamento do património edificado. Cada munícipe tem direito a cinco quilos de cal por habitação, que pode levantar na junta de freguesia da sua área de residência nos meses de Agosto e Setembro.

A Campanha da Cal é uma iniciativa realizada há mais de duas décadas pelo município no concelho de Azambuja. “Trata-se de uma campanha que, por um lado constitui um apoio material aos proprietários dos imóveis mais tradicionais e, por outro, promove a manutenção e a qualificação do espaço público” explica a autarquia em comunicado, destacando que o objectivo final é “ter um concelho mais cuidado”.