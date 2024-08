Câmara da Golegã reprova contas da Lusitanus

Município e associação que organiza a Feira Nacional do Cavalo votaram pela segunda vez contra as contas da empresa Lusitanus.

As contas da Lusitanus – Turismo Equestre S.A. de 2023 foram reprovadas pela Câmara da Golegã que é a maior accionista, com a ajuda da Associação Feira Nacional do Cavalo (AFNC), liderada pelo presidente da autarquia António Camilo. A decisão é justificada com queixas de alegada falta de informação financeira, mas em causa poderá estar uma guerra pelo controlo da sociedade presidida pelo anterior presidente da câmara, Veiga Maltez, que alega que as contas são feitas por uma empresa de contabilidade e analisadas por um revisor oficial de contas que é o mesmo do município.