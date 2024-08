Conferência dedicada à educação no Médio Tejo no Politécnico de Tomar

Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com Politécnico de Tomar, vão realizar a conferência “Parcerias para o desenvolvimento da Educação STEAM: do Médio Tejo à comunidade internacional”.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai receber, a 1 de Outubro, a conferência “Parcerias para o desenvolvimento da Educação STEAM: do Médio Tejo à comunidade internacional”. Na iniciativa vão ser apresentados os projectos Kreative EU e ProSTEAM (Erasmus +, KA2), pelo IPT, assim como o Programa Educação de Excelência, pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.

O projecto ProSTEAM tem como principal objectivo promover competências STEAM (ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática) em alunos do primeiro ciclo. Os pacotes pedagógicos desenvolvidos pelo projecto ProSTEAM foram avaliados por professores e alunos do ensino básico, através de escalas criadas e validadas para o efeito. A metodologia usada no projecto pode ser estendida ao ensino secundário, o que torna ainda mais pertinente a divulgação dos seus resultados, a acontecer durante a conferência do dia 1 de Outubro, lê-se em nota da comunidade intermunicipal. As inscrições são gratuitas.