Estacionamento junto ao Centro Cultural de Sardoal tem originado várias multas

Nas últimas semanas tem-se verificado, de forma recorrente, uma grande quantidade de multas passadas por estacionamento indevido junto ao Centro Cultural de Sardoal. Na última reunião camarária, o vereador Carlos Duarte (PS) expressou a sua preocupação em relação ao assunto. O autarca socialista questionou a maioria PSD de que forma se pode chamar a atenção da população para evitar estacionar em locais proibidos. “Tem sido uma situação muito frequente nos últimos dias e seria importante perceber qual poderia ser a solução. Quem passa as multas está só a cumprir o seu dever e parece-me que o importante é fazer as pessoas entenderem que não podem estacionar em certos locais”, afirma. A colocação de marcas rodoviárias em alguns locais perto do Centro Cultural Gil Vicente é uma das sugestões do vereador.

“O que se passa ali é falta de civismo. Com ou sem marca rodoviária, quem tem carta, sabe que não pode estacionar numa curva”, respondeu o presidente da Câmara do Sardoal, Miguel Borges (PSD), referindo que se trata de uma atitude egoísta e desrespeitosa de quem estaciona. “Há carros que têm sido metidos ali de qualquer maneira e eu tenho visto. As pessoas vêm à pressa e em cima da hora e metem o carro como dá, seja em curvas ou até em cima do passeio, como já vi. Qualquer multa é leve para essa falta de civismo, era bloquear e chamar o reboque”, afirma o presidente do município.

Para Miguel Borges, as situações de mau estacionamento acontecem principalmente em alturas de espetáculos de escolas de teatro, dança e música onde utilizadores menos frequentes do Centro Cultural se dirigem ao espaço e, por não conhecerem locais próximos como alternativa para estacionar, acabam por deixar os carros mal estacionados e são multados. “Existem vários locais perto do Centro Cultural como alternativa, mas normalmente quem tem sido multado são pessoas que conhecem pouco a zona e não frequentam com regularidade o espaço”, diz Miguel Borges, acrescentando que o assunto vai ser analisado no próximo conselho municipal de segurança com a presença da GNR. Uma solução possível seria a presença de autoridades, junto ao estacionamento, perto da hora dos espectáculos para auxiliar os condutores que não conheçam a zona.