NAV empurra para o Governo alteração de rotas de aviões sobre VFX

Reunião entre o presidente da Câmara de VFX e o presidente da NAV acabou com uma mão cheia de nada. O autarca já solicitou uma reunião de urgência com o Governo para estudar alternativas ao novo sistema de gestão de tráfego aéreo.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), e o presidente da empresa responsável pela gestão da navegação aérea no aeroporto de Lisboa (NAV), Pedro Ângelo, sentaram-se frente a frente por causa do ruído causado pelo tráfego aéreo no concelho ribatejano mas da reunião não saíram bons resultados. Por esse motivo, o autarca não escondeu a frustração de ter sido deixado sem respostas e anunciou que vai pedir uma reunião de urgência ao Governo para que sejam estudadas imediatamente alternativas ao sistema que a NAV introduziu de reorganização do tráfego aéreo.