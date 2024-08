O Tejo é a maior jóia da região mas está a ser maltratado

Longe vai o tempo em que tudo o que vinha à rede era peixe. Os pescadores ribeirinhos do Tejo, no concelho de Vila Franca de Xira, estão alarmados com a falta de peixe no rio e por este caminhar daqui a uma década não haverá na vila de Alhandra quem consiga viver a tempo inteiro apenas do peixe que o rio dá.

Há escassez de peixe no Tejo e a culpa é apontada a vários factores, da crescente poluição das águas, devido aos químicos usados no cultivo do arroz que se produz na lezíria, ao assoreamento, aquecimento das águas e às alterações climáticas que estão a ter impactos nas marés. “Há pouco peixe no Tejo e cada vez é menos, é um problema”, alerta Inácio Guerra, pescador de Alhandra e um dos rostos da Rios & Marés, Associação dos Pescadores de Alhandra. Teme que daqui a uma década não haja quem, como ele, ainda viva do que as águas dão.