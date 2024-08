Unidade Local de Saúde da Lezíria abre concurso para contratar 37 médicos

partilhe no Facebook

A Unidade Local de Saúde da Lezíria lançou concursos para a contratação de 37 médicos de várias especialidades, tendo os avisos de abertura já sido publicados em Diário da República. As vagas a concurso são as seguintes: Medicina Geral e Familiar (25 vagas); Medicina Interna (5 vagas); Pediatria (2 vagas); Ortopedia (2 vagas); Cardiologia (1 vaga); Patologia Clínica (1 vaga); Psiquiatria da Infância e Adolescência (1 vaga). Mais esclarecimentos e candidaturas através do e-mail recrutamento@ulsleziria.min-saude.pt.