Acidente de trabalho com empilhador na Compal em Almeirim

Uma funcionária da Compal em Almeirim ficou com a clavícula partida na sequência de uma pancada quando passava por trás de um empilhador que fazia marcha-atrás. O acidente de trabalho ocorreu esta quarta-feira, ao início da noite. A trabalhadora, na casa dos 50 anos, foi transportada para o Hospital de Santarém pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim. A GNR tomou conta da ocorrência e a Autoridade para as Condições do Trabalho está a investigar as circunstâncias em que ocorreu o acidente.