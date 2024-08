Autoridades apertam cerco aos despejos de resíduos em VFX

A caça a quem anda a despejar resíduos ilegalmente no concelho de Vila Franca de Xira é um jogo do gato e do rato em que muitos infractores continuam a escapar impunes. Mesmo arriscando pesadas coimas que, no caso das empresas, podem chegar aos 250 mil euros. Apesar de todo o empenho das autoridades, os meios ainda estão aquém do que realmente é necessário para eliminar este fenómeno danoso para o ambiente. Mas todos os dias há pequenas notícias que dão alento aos militares do Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) que actuam no concelho de Vila Franca de Xira a fiscalizar e a zelar para que os crimes ambientais não passem impunes.