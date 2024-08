Campeonato nacional corta trânsito em Vila Franca de Xira

A realização do Campeonato Nacional de Estrada de Ciclismo – Cadetes e Juniores vai provocar no domingo, 11 de Agosto, cortes de trânsito rodoviário no concelho de Vila Franca de Xira, inclusive na Estrada Nacional 10.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), esta prova tem início e fim no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, percorrendo várias artérias do concelho, o que implica “um corte total de trânsito (momentâneo e para a passagem da caravana, com imediata reabertura da circulação)”.

Entre as artérias afetadas está a Estrada Nacional 10, nos dois sentidos, em toda a sua extensão, desde o Pavilhão Multiúsos de Vila Franca de Xira até à rotunda de acesso à Avenida da Liberdade (Rotunda da Bolonha), bem como várias ruas de Póvoa de Santa Iria, Vialonga e Alverca do Ribatejo.

Os cortes de trânsito, segundo a polícia, irão ocorrer no período da manhã, entre as 09:00 e as 12:00, e no período da tarde, entre as 14:30 e as 17:30, uma vez que o Campeonato Nacional de Estrada de Ciclismo – Cadetes e Juniores é composto por duas voltas de manhã e duas voltas e meia no período da tarde.