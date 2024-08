Caso do presidente da Junta de Fátima investigado em Évora

A procuradoria regional de Évora foi quem assumiu o processo que envolve uma empresa de extracção de pedra e o presidente da Junta de Fátima, retirando o caso da esfera mais local. Apesar de não ser caso único e de a estrutura do Ministério Público da área do Tribunal da Relação de Évora, que abrange as comarcas correspondentes a seis distritos, estar a preferir assumir casos de recebimento de vantagem que envolvam políticos ou elementos em funções públicas, evitou-se especulações sobre a isenção do procurador a quem tinha sido distribuído inicialmente o processo e que tem ligações à zona.