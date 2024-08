Dia Internacional da Juventude assinalado nas piscinas do Cartaxo

Dia 12 de Agosto a entrada nas Piscinas Municipais do Cartaxo são gratuitas. Música e insufláveis garantem animação no Dia Internacional da Juventude.

A Câmara Municipal do Cartaxo vai celebrar o Dia Internacional da Juventude, dia 12 de Agosto, com uma série de actividades especiais e entrada gratuita nas Piscinas Municipais para jovens dos 6 aos 30 anos.

As piscinas estarão abertas a partir das 10h00 e além dos mergulhos o espaço contará com animação e insufláveis.

O ponto alto das comemorações será o sunset, agendado para as 17h00, com a presença do Dj Filipe Jarego, que promete animar a festa com música e dança.