Jovem motociclista perde a vida em acidente em Salvaterra de Magos

Helicóptero do INEM esteve no local para transportar o motociclista que sofreu ferimentos graves. Profissionais de saúde optaram pelo transporte em ambulância para o Hospital de Santarém.

Um jovem de 24 anos, de Samora Correia, morreu esta sexta-feira, 9 de Agosto, na sequência de uma colisão rodoviária entre um veículo ligeiro e o motociclo que conduzia na Estrada Nacional 118, em Salvaterra de Magos.

O alerta para o acidente foi dado às 12:40h e a vítima, em estado grave, ainda foi transportada com vida para o Hospital de Santarém. Foi accionado o helicóptero do INEM que acabaria por ser desmobilizado e a vítima conduzida à unidade hospitalar em ambulância.

Os ferimentos graves que o jovem sofreu acabariam por se revelar fatais. O jovem, que cresceu na zona do Porto Alto e frequentou a Escola Profissional de Salvaterra de Magos.

No teatro das operações de socorro estiveram 21 operacionais, apoiados por oito meios terrestres e um meio aéreo.