Moradores de barracas no Sobralinho não vão ter privilégios para realojamento

Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira diz que não vai dar benefícios aos moradores do Bairro do Clarimundo, no Sobralinho. Autarca afirma que a atribuição de casas municipais é só para quem merece.

Afonso Pereira, da Associação Assistir, voltou a questionar o executivo municipal de VFX sobre quando está prevista uma solução para as barracas do bairro do Clarimundo no Sobralinho

Depois de em Maio ter mandado um cidadão de etnia cigana ir trabalhar primeiro antes de pedir casa à câmara, o presidente do município de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira (PS), defendeu na última semana que os ciganos que hoje vivem em barracas no Bairro do Clarimundo, no Sobralinho, não terão privilégios especiais face a outros cidadãos na hora de obterem habitações municipais. O autarca foi questionado sobre o ponto de situação do realojamento das famílias que vivem em barracas no Bairro do Clarimundo, na última assembleia municipal, por dirigentes da Associação Assistir e voltou a dizer que a situação está a ser acompanhada pelos serviços sociais do município.