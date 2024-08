Oposição critica condições do Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana

O vereador da Câmara de Benavente, Luís Feitor (PSD), criticou as condições em que decorreu em Samora Correia o 34.º Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana, juntamente com o 24.º Festival de Carnes Bravas, o 16.º Concurso de Arroz-Doce e o 15.º Festival do Torricado de Bacalhau. O evento teve a duração de dez dias e contou com apenas quatro tasquinhas (três delas pertencentes a colectividades convidadas e uma gerida pela ARCAS, a organizadora da iniciativa), sem qualquer referência evidente ao arroz carolino das lezírias ribatejanas.

Luís Feitor sublinhou que o PSD já mencionou várias vezes que a dimensão do local não é adequada às necessidades da freguesia de Samora Correia, “que é cidade e tem muita população”. O vereador disse ter recebido informação de que o espaço é demasiado pequeno, o que dissuadiu muitos munícipes em comparecer ao evento.

O vereador social-democrata acrescentou que as condições disponibilizadas para as cozinhas são muito precárias. “Mesmo após 34 anos, as colectividades continuam a levar esquentadores, botijas de gás, frigoríficos e outros equipamentos necessários para confeccionar a comida, o que, em caso de temperaturas elevadas ou chuva, resulta em condições inadequadas tanto em termos de segurança quanto para a qualidade do trabalho e dos produtos”, salientou. Luís Feitor destacou ainda a precariedade das infraestruturas, com puxadas de água apertadas às paredes do Palácio do Infantado.

Com a recente requalificação do centro histórico de Samora Correia, considera que teria sido uma oportunidade para a Câmara de Benavente “repensar e melhorar as infraestruturas necessárias”. Luís Feitor mencionou que, em conversa com elementos de algumas colectividades, percebeu que “há algum desânimo” em relação às condições disponibilizadas e ao esforço e sacrifício que fazem para realizar o evento. Por isso, sugere que o município considere a possibilidade de mudar o festival de gastronomia para “um local mais adequado” e de referência para o município.

O presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho (CDU), afirmou que o Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana é organizado pela ARCAS e que o município sempre se mostrou disponível para a mudança de local, se assim fosse desejado pela colectividade. O festival já foi realizado junto ao coreto, no Largo João Fernandes Pratas, e no Largo “25 de Abril”, mas considera que a Praça da República, enquadrada pela Igreja Matriz e pelo Palácio do Infantado, é um “local emblemático e extraordinário” para o evento.

Carlos Coutinho informou ainda que, em recente reunião com elementos de uma das colectividades participantes, foi transmitido que, apesar da pouca afluência nos primeiros dias, o evento foi depois “bastante participado e com um ambiente extraordinário”. Acrescentou que o festival é caracterizado por um ambiente de alegria, festa e proximidade, “até um pouco diferente do que acontece em Benavente, não sendo iniciativas comparáveis”. Embora reconheça que a câmara procurou melhorar o espaço da Praça da República, o edil reiterou a disponibilidade de mudar o local da próxima edição do Festival de Gastronomia da Lezíria Ribatejana.