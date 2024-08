Roubaram máquina de tabaco e bebidas num assalto a café em Valhascos

partilhe no Facebook

O Café Ponto de Encontro, em Valhascos, concelho de Sardoal, foi assaltado durante a madrugada de 28 de Julho. A máquina de tabaco e bebidas foram os objectos furtados, mas a máquina de tabaco foi entretanto recuperada pelas autoridades. Os assaltantes partiram a porta de entrada, por onde terão entrado, partiram a televisão e o vidro da arca de gelados, mas ignoraram o dinheiro que estava em caixa.

O café está encerrado para férias mas o primeiro alarme tocou pelas 04h30 da manhã. No entanto, a central de segurança terá considerado falso alarme. O alarme ficou a tocar até às 07h00 da manhã, altura em que o proprietário, Fernando Januário, chamou a GNR ao local. O estabelecimento, no Largo Lobato Correia, pertence a Fernando Januário há 10 anos e é a primeira vez que é assaltado. O destacamento territorial da GNR de Abrantes garante estar a fazer todos os possíveis para identificar os suspeitos e confirmou a O MIRANTE que seguem as diligências normais de investigação.