Seis anos depois o projecto para novo tribunal de Vila Franca de Xira viu a luz do dia

Construção do novo tribunal da cidade continua a ser uma travessia do deserto e não há obra à vista. Câmara entregou formalmente o projecto à Ministra da Justiça mas o terreno ainda não está na posse do ministério nem se sabe ainda quando avança o concurso público.

450 mil euros, seis anos e três ministras da justiça depois o projecto para o novo tribunal de Vila Franca de Xira está pronto e foi simbolicamente entregue esta semana pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, à nova Ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.

O projecto estava preso por pareces externos finais que o autarca de Vila Franca de Xira disse esperar em Fevereiro ficarem fechados antes do final do ano o que veio a acontecer. A autarquia, recorde-se, ficou responsável por encomendar a realização do projecto quando, há seis anos, rubricou com pompa e circunstância um protocolo de cooperação com o Ministério da Justiça para construir o novo tribunal da cidade, que é há quase duas décadas uma necessidade para substituir o actual que não tem o mínimo de condições para quem nele trabalha e é atendido, incluindo um balcão que funciona no vão das escadas do edifício e trabalhadores e juízes a trabalhar em contentores.

O projecto para o novo tribunal representa um investimento de 13 milhões de euros e o concurso para a obra só será lançado depois do município transferir para o ministério o terreno necessário para construir o tribunal, o que só acontecerá depois das férias de verão, em Setembro.

