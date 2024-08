Azambuja atribui apoio de 40 mil euros a instituições de solidariedade social

O município de Azambuja deu luz verde à proposta de atribuição de um apoio financeiro excepcional à Cerci-Flor da Vida e à Casa do Pombal “A Mãe”, no valor de 20 mil euros a cada instituição. De acordo com a autarquia, a medida visa promover a qualidade de vida, designadamente dos grupos sociais mais vulneráveis, como os idosos, crianças, as pessoas com deficiência, estimulando e valorizando a intervenção das entidades sem fins lucrativos que procuram dar resposta a vários problemas sociais sentidos na comunidade.

O executivo municipal decidiu ainda isentar as Juntas de Freguesia de Vila Nova da Rainha e de Azambuja do pagamento da taxa de transporte municipal com vista à utilização de um autocarro do município para realização dos seus tradicionais passeios no próximo mês de Setembro. A câmara vai ainda adquirir 5.550 quilos de cal para disponibilizar até cinco quilos por munícipe, no âmbito da Campanha da Cal, que o município volta a promover nos meses de Agosto e Setembro. A campanha tem a colaboração das juntas de freguesia do concelho, devendo os interessados dirigir-se à junta da sua residência. Esta campanha tem um custo de 2.164 euros.