Câmara de Abrantes lança hasta pública para vender azeitonas

A Câmara de Abrantes lançou uma hasta pública para venda da azeitona produzida por oliveiras propriedade do município em vários pontos do concelho. O procedimento está aberto até dia 2 de Setembro e o acto público para arrematação de eventuais propostas está agendado para 3 de Setembro, pelas 10h30, no Estaleiro Municipal, Via Industrial 1, na zona industrial de Abrantes.

O município informa que apenas serão admitidos participantes que manifestem interesse até às 16h00 do dia 2 de Setembro. A inscrição é realizada mediante a entrega de requerimento próprio (também disponível no site) no Atendimento e Licenciamento Geral da Câmara Municipal de Abrantes, na Praça Raimundo Soares, ou enviado por correio, sob registo, desde que a inscrição dê entrada dentro do prazo mencionado. A adjudicação será feita a quem licitar o preço mais elevado, sendo admitidos lances mínimos de 5 euros mais IVA.