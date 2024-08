Nova creche de Samora Correia deve abrir já em Setembro

O director da Segurança Social de Santarém, Renato Bento, efectuou na segunda-feira, 29 de Julho, uma visita às obras da nova creche de Samora Correia. No âmbito da preparação para a abertura do novo ano escolar no concelho de Benavente, Renato Bento conheceu o projecto da nova creche que irá entrar em funcionamento no mês de Setembro. O responsável ficou ainda a par do projecto para a nova creche que terá capacidade para 208 utentes, segundo confirmou fonte do município.

Renato Bento efectuou também um périplo por vários equipamentos de creche e jardim-de-infância da freguesia de Samora Correia. A visita contou com a presença do presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho; da vice-presidente com o pelouro da Educação, Catarina Vale; do presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques; e do presidente do conselho de administração da Fundação Padre Tobias, Rui Domingos.