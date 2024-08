Projecto Maria vai continuar a acompanhar vítimas de violência doméstica no Médio Tejo

A candidatura Maria III, submetida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo), foi aprovada pelo PESSOAS 2030 - Programa Temático Demografia, Qualificações e Inclusão, tendo como objectivo principal dar continuidade à estratégia integrada de intervenção na área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo (VDG). A execução da candidatura está centrada em melhorar as diversas respostas das Estruturas Municipais de Apoio e Acompanhamento a Vítimas de Violência Doméstica - os Espaços M, existentes nos 11 concelhos do Médio Tejo. Outro dos objectivos é dar continuidade a um trabalho articulado com as redes locais de resposta integrada à problemática da VDG na região.

Vai decorrer, até ao fim de 2024, múltiplas acções de atendimento e apoio directo e especializado às vítimas de violência doméstica e de género, através das equipas multidisciplinares que integram as estruturas de apoio e de atendimento. Também estão previstas actividades de informação, sensibilização e prevenção primária e exclusivamente relacionadas com a dimensão do apoio prestado às vítimas. Ao longo dos meses, vão ser realizados materiais formativos e informativos de suporte às actividades relacionadas com as temáticas.

Ainda no âmbito social, a CIM Médio Tejo anuncia que, no âmbito da mesma candidatura, vai dar continuidade ao apoio: RAP – Reposta de Apoio Psicológico no Médio Tejo. A RAP é uma resposta especializada no atendimento psicológico a crianças e jovens até aos 18 anos vítimas de violência doméstica. Funciona em parceria e em articulação com os Espaços M e as CPCJ dos municípios da região ribatejana. A equipa tem como missão prestar o apoio psicológico e psicoterapêutico, com o recurso a metodologias de intervenção individual ou em grupo, baseadas em abordagens especializadas focadas no trauma. Com a continuidade do apoio RAP, que se iniciou em Março de 2022, vão ser promovidas acções de atendimento, acompanhamento e apoio especializados psicológicos e psicoterapêuticos para crianças e jovens vítimas de violência doméstica, reforçando as equipas técnicas, nomeadamente as que se encontram afectas aos Espaços M.