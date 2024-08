Jovem de 18 anos morreu afogado em praia fluvial de Coruche

Um dia de diversão transformou-se em tragédia com a morte de Paulo Alexandre Gonçalves Félix, de 18 anos, que foi encontrado sem vida na quarta-feira, 31 de Julho, no rio Sorraia, em Coruche. Pouco antes do meio-dia, o pai de Paulo deixou a praia para ir a um bar de apoio ao equipamento balnear e, ao regressar, apercebeu-se da ausência do filho, alertando imediatamente as autoridades para o desaparecimento.

Os pertencentes de Paulo Félix, entre os quais um telemóvel, estavam no areal, excepto os óculos de mergulho. Seguiram-se oito horas de angústia entre apelos dos familiares nas redes sociais para localizar o paradeiro do jovem e buscas aquáticas por parte de dezenas de elementos da GNR, Protecção Civil, dos Bombeiros Municipais e da Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche.

O jovem acabaria por ser encontrado numa das margens do rio por uma equipa de mergulhadores da Unidade Especial de Protecção e Socorro (UEPS) da GNR. Paulo Félix terá mergulhado no curso de água e morreu. O corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira.

Natural de Glória do Ribatejo, Paulo Félix residia em Samora Correia e estudava Artes Visuais em Salvaterra de Magos. Era aluno finalista e o Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos manifestou uma nota de pesar pelo falecimento do aluno que recorda como sendo “um jovem sereno, dotado de uma excelente educação e de bons valores”. O corpo de Paulo Félix ficou em câmara ardente na Igreja da Misericórdia de Samora Correia e o funeral, com destino ao cemitério, realizou-se a 3 de Agosto.