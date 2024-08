Mais uma sala de pré-escolar na escola de Bemposta

A escola básica de Bemposta, em Abrantes, vai contar com uma nova sala de ensino pré-escolar no próximo ano lectivo, a começar em Setembro. A abertura desta segunda sala deve-se ao aumento do número de matrículas na escola que abrange Bemposta, São Facundo e Vale das Mós. A medida foi aprovada na última reunião camarária de Abrantes, no dia 6 de Agosto, de acordo com o pedido do Agrupamento de Escolas n.º 1 de Abrantes para incluir mais uma turma de educação pré-escolar na escola de Bemposta.

No âmbito do Movimento Anual da Rede Escolar 2024/25, em reunião de 24 de Julho, o Conselho Municipal de Educação (CME) emitiu parecer favorável à abertura da nova sala, tendo salientado que a referida escola “poderá funcionar para receber novos alunos durante o decorrer do ano letivo”.