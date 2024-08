Santarém lança concurso para obras em espaços de jogo e recreio

A Câmara de Santarém lançou um concurso para obras de requalificação de quatro espaços de jogo e recreio no concelho, três deles localizados em escolas. Os espaços a reabilitar situam-se na Escola Básica do 1º Ciclo e Jardim de Infância de S. Domingos, no Centro Escolar de Alcanede, no Jardim de Infância da Póvoa de Santarém e no jardim público do Vale de Santarém. As propostas podem ser apresentadas até dia 20 de Agosto.

Segundo nota do município, os serviços da autarquia estão a elaborar projectos de execução que permitirão num futuro próximo dar continuidade à requalificação de outros equipamentos similares. O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, considera fundamental intervir nestes equipamentos. “As nossas crianças merecem a nossa dedicação e desejamos que as nossas escolas e jardins tenham as melhores condições para que possam brincar em total conforto e segurança”, refere o autarca.