Um ano de intervenções para reabilitar espaço público de Torres Novas

A reabilitação do espaço público de Torres Novas, nomeadamente a “Reabilitação do Nogueiral – 1.ª Fase” foi adjudicada por um valor superior a 1,4 milhões de euros. A medida foi aprovada pelo executivo da câmara municipal em sessão camarária. A empreitada tem o prazo de execução de 365 dias (um ano). Segundo nota da autarquia, o projecto foi submetido ao Quadro Comunitário Portugal 2030, tendo sido validado pelas entidades de gestão, nomeadamente a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional Centro e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A intervenção “ambiciona uma profunda alteração ao espaço público”, que dá continuidade à obra realizada no ano de 2023 na rua do Caldeirão, e que segue com a reabilitação da totalidade da avenida João Martins de Azevedo. A área total aproximada a intervencionar é de 8500 metros quadrados.

Entre as várias intervenções, as obras vão incidir na Levada da Central do Caldeirão desde o Açude Real; no cruzamento da rua Alexandre Herculano com a rua do Bom Amor e com a avenida João Martins de Azevedo; no Jardim das Laranjeiras; na rede viária estrutural da intervenção, constituída pela rua Alexandre Herculano e pela avenida dos Bombeiros Voluntários; no troço da rua Alexandre Herculano entre a rua do Caldeirão e a Avenida dos Bombeiros Voluntários; e no Largo do Virgínia, onde se pretende criar uma ampla praça com uma bolsa de estacionamento, evidenciando a arquitectura do Teatro Virgínia.

Devido aos constrangimentos no estacionamento, o município anunciou a hipótese de utilização parcial da cobertura do Parque Almonda para estacionamento público, com uma capacidade de 44 lugares, sendo dois deles exclusivos para mobilidade reduzida.