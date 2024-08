Vila Franca de Xira instala duas estações de manutenção de bicicletas

Chamam-se “Urbanfix” e são duas estações de manutenção de bicicletas que foram colocadas à disposição dos ciclistas de Vila Franca de Xira e Alhandra com utilização gratuita. Instalados no Jardim Municipal Constantino Palha, em Vila Franca de Xira, e no Passeio Ribeirinho em Alhandra, os novos equipamentos dispõem das ferramentas necessárias para resolver emergências com bicicletas, nomeadamente chaves para apertar parafusos e bomba de ar para encher pneus, mecanismo que também serve para encher pneus de trotinetas.

As estações funcionam em modo self-service, à semelhança do que acontece com equipamentos idênticos que existem noutras cidades da Europa. Os dois equipamentos foram cedidos pela empresa Gelu Carbon Creation, que se dedica à criação de componentes de bicicletas em carbono ultraleve, sediada em Alhandra, e pelo Restaurante Voltar ao Cais, também daquela freguesia. As estações de manutenção de bicicletas são produzidas por uma empresa portuguesa chamada BiciWay.

As duas estações foram instaladas, simbolicamente, no dia 26 de Julho, marcando a passagem da 85ª Volta a Portugal em Bicicleta pelo concelho de Vila Franca de Xira. Em comunicado, o município de Vila Franca de Xira explica que o passeio ribeirinho que liga o concelho ao Parque das Nações, em Lisboa, “tem sido cada vez mais procurado para passeios a pé e de bicicleta, oferecendo condições para a prática desportiva e de lazer verdadeiramente ímpares na Área Metropolitana de Lisboa”, pelo que os novos equipamentos prometem ajudar todos os que, deslocando-se de bicicleta, necessitem de realizar a manutenção das bicicletas.