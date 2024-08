Avaria em pólo de abastecimento de Vale Tripeiro causa falhas de água em Benavente e arredores

Uma avaria grave no pólo de abastecimento de Vale Tripeiro, que ocorreu no domingo, 11 de Agosto, tem provocado constrangimentos no fornecimento de água às localidades de Benavente, Coutada Velha, Samora Correia, Porto Alto e Arados, informou a Águas do Ribatejo.

Em comunicado, a empresa revelou que, desde o dia de ontem, os meios de emergência estão mobilizados e os sistemas de reserva foram ativados para mitigar a situação. No entanto, os sistemas de reserva não possuem a mesma capacidade que os principais e, face ao elevado consumo típico desta época do ano, têm-se revelado insuficientes para assegurar o abastecimento em condições normais.

As equipas da Águas do Ribatejo continuam a trabalhar para reparar a avaria e restabelecer a normalidade no fornecimento de água. A empresa prevê que a situação comece a ser regularizada progressivamente a partir do início da tarde desta segunda-feira.