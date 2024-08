Festas em Casével com animação, procissão e passeio de clássicos

Os festejos em honra de Nossa Senhora da Assunção em Casével, concelho de Santarém, vão decorrer de 14 a 18 deste mês, com dois palcos e coma animação musical a ser constituída por bandas de baile e diversos DJs, com destaque para Chaparral Band no dia 17 e o Dj Pedro Casanova no dia 16. A procissão em honra da padroeira da freguesia é um dos pontos altos e decorre no dia 15. Destaque ainda para o já tradicional passeio de clássicos que irá juntar cerca de 130 entusiastas dos veículos motorizados de duas e quatro rodas num passeio pela freguesia, seguido de almoço.



Os festejos incluem quermesse, comes e bebes, folclore, jogos tradicionais e uma picaria no último dia à tarde. Destaque ainda da bênção dos capacetes e das motos em honra de Nossa Senhora da Assunção em Casével, bem como a escolta de motos na procissão da padroeira.