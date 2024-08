Morreu José Manuel Constantino

Faleceu este domingo, dia 11 de Agosto, em Lisboa, depois de ter passado a primeira semana a acompanhar os Jogos de Paris 2024, José Manuel Constantino, de 74 anos, presidente do Comité Olímpico de Portugal desde 26 de março de 2013.

Nascido em Santarém, em 21 de maio de 1950, José Manuel Constantino foi o primeiro licenciado em Educação Física (1975) a presidir ao COP, depois de uma vasta experiência na docência.

Com vários livros e artigos publicados sobre desporto, era um dos grandes pensadores sobre o fenómeno em Portugal.

Atleta federado de futebol nos Leões de Santarém (1962-1967), chegou ao dirigismo apenas em 1985 como secretário técnico da direção do Sport Algés e Dafundo, passando posteriormente a assessor da direção da Federação Portuguesa de Halterofilismo (1986-1990).

Em 2000, o seu primeiro projeto de âmbito nacional quando assumiu a presidência da Confederação do Desporto de Portugal, cargo que abandonou em 2002 para comandar o Instituto do Desporto de Portugal (IDP).

Em 2001 foi membro do Conselho de Fundadores da Fundação do Desporto e de 2001 a 2005 integrou o Conselho Superior do Desporto. Foi também presidente da Comissão de Coordenação Nacional do Ano Europeu de Educação pelo Desporto (2003–2004).

De 1996 a 2002 assumiu a direção do departamento dos Assuntos Sociais e Culturais da Câmara Municipal de Oeiras e entre 2006 e 2013 presidiu ao Conselho de Administração da Oeiras Viva, EEM.

Foi várias vezes distinguido a nível nacional. Em 2021 foi escolhido pela redacção de O MIRANTE como Personalidade do Ano pelo papel que teve no desenvolvimento do desporto e na relevância dos atletas portugueses de várias áreas a nível internacional.