Nova zona ribeirinha em Tomar previne cheias é mais ecológica e dá nova imagem à cidade

O novo parque ribeirinho do Flecheiro, em Tomar, recebeu na terça-feira, 30 de Julho, a visita da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. A governante deixou rasgados elogios à obra que resultou num investimento de perto de três milhões de euros. Maria da Graça Carvalho salientou os diversos pontos positivos resultantes do projecto de Reabilitação da Rede Hidrográfica do rio Nabão. A ministra mencionou como aspectos mais relevantes o recurso a soluções de engenharia natural para diminuir a zona ameaçada pela cheia na cidade, a consequente requalificação ambiental e ecológica de um troço do rio, a plantação de centenas de árvores, a criação de uma zona de lazer para moradores e visitantes e o fim do “bairro de lata” existente no local e, consequente, realojamento dos moradores em habitações mais dignas. “Estive cá há bastantes anos e tenho uma ideia de como é que era e como está agora. Esta zona está lindíssima e ainda vai ser mais bonita quando as árvores crescerem. É uma intervenção impressionante”, disse.

Sobre a poluição do rio Nabão, Maria da Graça Carvalho afirmou que é uma prioridade do Governo resolver todos os problemas relacionados com este tipo de matéria. “Estamos a olhar para os financiamentos disponíveis, e nós não temos, infelizmente, tanto no Programa Operacional Sustentável como nos Programas Regionais, o dinheiro suficiente para resolver todos os problemas do país”, sublinhou, garantindo que estão a ser estudadas outras formas de chegar a esse financiamento.

A acompanhar a visita esteve o presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, entre outras entidades e autarcas da cidade. Hugo Cristóvão recordou o estado degradado da zona do Flecheiro antes desta intervenção, onde viviam há perto de meio século duas centenas e meia de pessoas em situações precárias. O autarca de Tomar fez menção à data de 1 de Agosto de 2023, quando foi demolida a última barraca no local, a última de mais de 60 barracas que chegaram a existir. “Urgia resolver essa questão social, porque sem a resolver não era possível devolver o rio aos tomarenses”, sublinhou Hugo Cristóvão. O presidente da Câmara de Tomar terminou destacando a importância que a obra tem para a prevenção de cheias, assim como o facto de ser uma nova zona de recreio e lazer em Tomar, junto ao rio da cidade.