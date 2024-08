Projecto de requalificação de jardim-de-infância em Tomar levanta dúvidas à oposição

A Câmara Municipal de Tomar está a trabalhar na requalificação do Jardim-de-Infância Raul Lopes, que passará também a ter a resposta de creche. O tema foi abordado na reunião de câmara de dia 22 de Julho, quando foi para cima da mesa a aprovação da proposta de abertura de concurso para contratação da empreitada. Os vereadores do PSD mostraram-se descontentes relativamente ao desenrolar do processo e votaram contra.

A vice-presidente da câmara municipal, Filipa Fernandes, começou por explicar que o município inicialmente só tinha financiamento para a resposta de creche, conseguido através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas que se previa agora também investimento para a resposta de jardim-de-infância, por parte da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIM Médio Tejo).

O vereador do PSD, Tiago Carrão, mostrou-se descontente relativamente ao procedimento de contratação da empreitada. O autarca questionou o executivo sobre qual o valor que vai ser financiado pelo município. “Sobre o projecto de execução, acho estranhíssimo estarmos a ser chamados a deliberar sobre o início do procedimento da empreitada quando não fomos chamados a deliberar sobre o projecto de execução”, criticou. Tiago Carrão acrescentou: “penso que não é correcto que esta aprovação do projecto de execução tenha sido realizada exclusivamente pelo senhor presidente; não é uma forma de trabalhar com a qual eu possa concordar”, lamentou.

Filipa Fernandes retomou a palavra para garantir ao vereador que vai dar-lhe conhecimento dos valores de investimento na obra de requalificação. A proposta de abertura de concurso para contratação da empreitada do Jardim-de-Infância Raul Lopes foi aprovada por maioria com os votos contra do PSD. A creche vai estar preparada para receber 74 crianças, sendo que a resposta actual de jardim de infância está garantida. O valor do investimento total da empreitada é superior a um milhão de euros.