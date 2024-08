Ruínas romanas de Torres Novas são um exemplo de património cultural

O município de Torres Novas promoveu, no dia 2 de Agosto, uma visita guiada gratuita às ruínas romanas de Villa Cardílio, em que participaram cerca de 30 pessoas. Cláudia Oliveira vive em Torres Novas, onde nasceu, mas nunca tinha visitado aquele património. “É uma visita interessante para conhecer a cultura da humanidade, a história dos antepassados e de como se desenvolveu ao longo dos anos. Tudo me chamou a atenção e foi novidade, por isso recomendo a quem ainda não visitou que venha, porque é parte do nosso passado” afirma, acrescentando que é importante fazer mais para promover, a nível turístico, as ruínas. “Visitas guiadas são o principal ponto para atrair mais pessoas. A vila, apesar de estar no bom caminho, ainda não está totalmente bem aproveitada e é importante fazer mais para valorizar ainda mais o património”, diz.

Rui, Vanda e Rafael Leite são de Mafra e juntamente com os pais de Rui, Augusto e Luísa Leite, de Vila Nova da Barquinha, visitaram o espaço pela primeira vez. Vanda Leite concorda que as visitas guiadas são a principal forma de dar a conhecer e valorizar o património. Formados em História da Arte, Rui e Vanda Leite acreditam que o espaço está bem preservado e que retrata bem o enquadramento histórico da época. “É possível as pessoas visitarem e imaginarem, onde estão ruínas, as habitações e o modo de vida antigamente”, afirmam.

Para o filho do casal, Rafael Leite de 12 anos, a parte da visita que mais apreciou foi saber que existia uma piscina por baixo da sala de estar das antigas habitações e ver as escavações dos alunos de licenciatura e mestrado em arqueologia, a decorrer no local. Para o casal, o facto de algumas habitações terem aquecimento central, já naquela época, foi o factor mais surpreendente. “Temos um exemplo do que a cultura dos nossos antepassados nos deixou. Por vezes achamos que inventamos coisas, mas elas já nos foram deixadas e isso faz parte da história da humanidade. Tal como iremos deixar algo para as gerações futuras, certamente” diz Vanda Leite. Rafael Leite lamenta que grande parte das crianças e jovens ainda passem a maior parte do tempo entretidas com tecnologias mas afirma que ainda existem crianças que gostam de visitar e aprender mais sobre a história e o património cultural.

Uma história que é de Torres Novas mas também do país

A visita promovida pelo município de Torres Novas contou com a presença da vereadora Elvira Marques, que afirmou ser uma preocupação do município valorizar o património cultural. “Fizemos da valorização e preservação deste espaço uma das nossas prioridades para contar a passagem dos romanos por Portugal. Uma história que é do concelho mas também do país”, afirma.

Villa Cardílio era um importante ponto na época romana pelos bons acessos terrestres na ligação de Lisboa a Braga e pela proximidade ao rio Almonda que permitia a chegada fluvial até ao rio Tejo, uma das principais vias de transporte na época. Entre os vários trabalhos agrários e pecuários, o vinho da vila era o produto de maior destaque. No local, é possível ver as ruínas das habitações, de piscinas e termas, assim como um pátio central de grande dimensão, no meio do terreno. A decoração dos jardins e mosaicos típicos da época ajudam a transportar os visitantes para a época romana.